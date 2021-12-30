Главным геополитическим событием уходящего года стал ультиматум России Западу о нерасширении на восток. Комплекс неполноценности, навязываемый России "западными партнёрами", уходит в прошлое. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский и российский политолог Дмитрий Выдрин

Прорывная суть российского ультиматума заключается в двух вещах, полагает эксперт.

«Во-первых, Россия явно преодолевает комплекс неполноценности. Запад три десятилетия пытался привить нашей стране идеи пораженчества, лузерства, вторичности. Типа, вы проиграли нам мировую «холодную войну», вы навсегда отстали по технологическому укладу, вы второстепенная держава с "разорванной в клочья экономикой"», — заявил собеседник Украина.ру.

Эта мифологема оказалась развенчанной после Сирийской кампании, убеждён Выдрин. Эксперт рассказал, что будет, если Россия, Казахстан и весь бывший СССР не объединятся © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Во-вторых, Россия преодолевает «комплекс вины». Ей пытались его привить лучшие западные «социальные генетики». За прошлое с «кровавой гебней». За разрушенные храмы и серые будни. За выхолощенную свободу мысли и слова. Типа, вечно кайтесь перед "цивилизованным миром"», — cказал эксперт.

Те, кто сами стоят на коленях и целуют чужие ботинки, не имеют права требовать покаяния от других, отметил эксперт. В российском документе нет чувства вины, а есть чувство достоинства и вера, сказал Выдрин.

Итоговым "послевкусием" этого обращения является вступление не в новый год, а в новый мир, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.