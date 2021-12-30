Советский Союз был "фабрикой национализма". Эта политика завершилась тем, что на территории бывшего СССР сформировались новые нации, в их числе - украинская. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Идеология, лежащая в основе СССР была исконно русофобской, и при ней было невозможно образование триединого русского государства с Белоруссией и Украиной, утверждает эксперт. «Балабол». Неменский прокомментировал "революционный" референдум Зеленского © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Москва создавала нации, создавала нациократические элиты, создавала национально-культурные элиты, формировала национальные гуманитарные институты, чтобы они нормировали литературные языки, развивали их, и так далее. Москва делала всё для того, чтобы сформировались новые нации. Всё это, так или иначе, было политикой формирования на территории бывшей Российской империи многих новых государств», — сказал Неменский.

Чтобы формировать единое государство между Россией, Украиной и Белоруссией, нужны были совершенно другие национальные идеологии, другая идентичность властей, и в целом другая система, заключил эксперт.

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