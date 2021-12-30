Русские, переехавшие в Россию из стран ближнего зарубежья, зачастую встречают целый ряд проблем и жизненных препятствий. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о гражданстве. Документ расширяет категории лиц, которые могут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре. Также законопроект вводит институт прекращения российского гражданства за целый ряд тяжких преступлений.

Русскими можно автоматически считать всё население Белоруссии, Украины, Приднестровья и Молдавии, и автоматически предоставлять желающим гражданство, считает эксперт. Но в реальности русские репатрианты встречают на Родине множество проблем, отметил эксперт.

«Я знаком с одним русским из Казахстана, которого зовут Аркадий Васильев. Он многодетный отец и со всей семьей переехал в Адлер. Так вот его взрослых сыновей отказываются брать на работу на самые низкооплачиваемые и непрестижные профессии (кочегар и санитар) по той простой причине, что у них казахстанское гражданство и с ними отказываются заключать трудовой договор. Это притом, что Казахстан входит в ЕАЭС», — сказал Безпалько. «Окружены анклавом». Грозин о том, как на самом деле себя чувствуют русские в Казахстане © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Эти люди не могут себя здесь чувствовать как дома, раз они и так русские, им не нужно это доказывать, хотя у них есть этому документальное подтверждение. Русские репатрианты сталкиваются с подобными проблемами при том, что специалистов из Средней Азии в России миллионы, подчеркнул Безпалько.

В заключение эксперт выразил надежду на создание процедуры определения принадлежности к русскому народу по примеру израильского агенства Сохнут.

Полностью интервью можно прочитать здесь.