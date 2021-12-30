России в первую очередь нужны русские люди. О новом законе о гражданстве РФ в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о гражданстве. Документ расширяет категории лиц, которые могут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре. Также законопроект вводит институт прекращения российского гражданства за целый ряд тяжких преступлений.

Эксперт отметил важность вводимой процедуры прекращения гражданства РФ за тяжкие преступления и заявил, что Россия в первую очередь заинтересована в репатриации русских людей. Лавров: дети от смешанных браков будут получать гражданство РФ © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Нам нужны прежде всего русские или те, кто конкретно считает себя русскими. Те, у кого есть запись, что их родители являются русскими в свидетельстве о рождении или где-то еще. Этого не стесняется не только Германия, но и Казахстан с Латвией, которые заинтересованы в привлечении своего титульного этноса», — сказал Безпалько.

Русские де-факто признаны государствообразующим народом России, и стране пошла бы на пользу специальная программа по возвращению русских. Граждане вряд ли будут рады новой волне переселенцев из Средней Азии, заключил эксперт.

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