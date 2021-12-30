Певец Филипп Киркоров 28 декабря разместил на своей странице в Instagram неоднозначное видео, на котором держит на руках своего коллегу и друга Николая Баскова и качает его, как маленького ребенка

В стиле ню: Вирастюк оскандалился за сексистский комментарий © Василий Вирастюк/Инстаграм

«Три дня!» — отвечает Басков.

«Мдааа, заболели детки», «Два дебила — это сила», «Жеваный крот», «А поцеловать забыл», «Офигеть, с ума сошли, конечно, ну хоть самим весело», — прокомментировали пользователи.

Между тем, видео набрало почти сто тысяч лайков и более двух тысяч комментариев. Правда, ролик в очередной раз подогрел сплетни о том, что оба артиста — нетрадиционной сексуальной ориентации. Сами певцы эту информацию не подтверждают.