«У-лю-лю, до Нового года осталось…» — приговаривает Киркоров.
«Три дня!» — отвечает Басков.
«Мдааа, заболели детки», «Два дебила — это сила», «Жеваный крот», «А поцеловать забыл», «Офигеть, с ума сошли, конечно, ну хоть самим весело», — прокомментировали пользователи.
Между тем, видео набрало почти сто тысяч лайков и более двух тысяч комментариев. Правда, ролик в очередной раз подогрел сплетни о том, что оба артиста — нетрадиционной сексуальной ориентации. Сами певцы эту информацию не подтверждают.