Эксперт отметил, что экономика и промышленность стран бывшего СССР создавалась в рамках общего пространства, территориальные кластеры дополняли друг друга, и разрушение хозяйственных цепочек в 90е нанесло серьезный удар.
Евразийский экономический союз как раз направлен на восстановление этих отношений и уже показал позитивное влияние на экономику и развитие промышленности во всех странах-участницах, подчеркнул политолог.
«То же самое касается обороны. Ситуация в Афганистане показала, что нам неоткуда ждать помощи, кроме нас самих. Американцы, которые 20 лет заявлял, что берут на себя ответственность за ситуацию в регионе, бежали, оставив соседей наедине с террористами», — констатировал Мендкович.
Очевидно, что евразийским и постсоветским государствам нужно выстраивать коллективную оборону. Нас за нас никто не защитит, мы сами ответственны за свое будущее, заключил собеседник издания.
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