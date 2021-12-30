Евразийская интеграция безальтернативна, во всяком случае в ряде областей, включая экономику и оборону. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Евразийский экономический союз как раз направлен на восстановление этих отношений и уже показал позитивное влияние на экономику и развитие промышленности во всех странах-участницах, подчеркнул политолог.

«То же самое касается обороны. Ситуация в Афганистане показала, что нам неоткуда ждать помощи, кроме нас самих. Американцы, которые 20 лет заявлял, что берут на себя ответственность за ситуацию в регионе, бежали, оставив соседей наедине с террористами», — констатировал Мендкович.

Очевидно, что евразийским и постсоветским государствам нужно выстраивать коллективную оборону. Нас за нас никто не защитит, мы сами ответственны за свое будущее, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.