Никита Мендкович: кто он
Никита Мендкович: кто он
© РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк
Эксперт отметил, что экономика и промышленность стран бывшего СССР создавалась в рамках общего пространства, территориальные кластеры дополняли друг друга, и разрушение хозяйственных цепочек в 90е нанесло серьезный удар.

Евразийский экономический союз как раз направлен на восстановление этих отношений и уже показал позитивное влияние на экономику и развитие промышленности во всех странах-участницах, подчеркнул политолог.

«То же самое касается обороны. Ситуация в Афганистане показала, что нам неоткуда ждать помощи, кроме нас самих. Американцы, которые 20 лет заявлял, что берут на себя ответственность за ситуацию в регионе, бежали, оставив соседей наедине с террористами», — констатировал Мендкович.

Очевидно, что евразийским и постсоветским государствам нужно выстраивать коллективную оборону. Нас за нас никто не защитит, мы сами ответственны за свое будущее, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 