«Елку можно сделать из бумаги, можно сделать ее из утеплителя — такую стилизованную елку, и это будет интересно смотреться. Можно купить разноцветные шары или взять то, что осталось от старых елок, и сделать елку из шаров в виде конуса. Если некуда поставить такую елку, можно сделать украшение на люстре: взять несколько хвойных веточек, закрепить на люстре, свесить на ярких лентах, повесить шары, и будет у вас ощущение Нового года», — сказала она.
Есть и другие варианты, например, использовать как елку любое горшечное растение, украсив его игрушками и мишурой. Также специалист посоветовала рассмотреть вариант многократного использования праздничного дерева: ель можно посадить в горшок, и если правильно за ней ухаживать, то новогоднее дерево будет много лет радовать хозяев.