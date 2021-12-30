Если возможности приобрести обычную новогоднюю ель нет или просто некуда ее ставить, можно заменить новогоднюю красавицу на оригинальную. Какую именно в интервью радио Sputnik на днях рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова

«Елку можно сделать из бумаги, можно сделать ее из утеплителя — такую стилизованную елку, и это будет интересно смотреться. Можно купить разноцветные шары или взять то, что осталось от старых елок, и сделать елку из шаров в виде конуса. Если некуда поставить такую елку, можно сделать украшение на люстре: взять несколько хвойных веточек, закрепить на люстре, свесить на ярких лентах, повесить шары, и будет у вас ощущение Нового года», — сказала она.