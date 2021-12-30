В преддверии праздников перед большинством хозяек встает вопрос, как сделать стол максимально праздничным, ведь на нем будет многое из того, что мы едим круглый год. Шеф-повар Сергей Синицын дал простые советы по разнообразию привычных блюд. Его слова 29 декабря опубликовала «Комсомольская правда»

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«Если это оливье — то это тот салат, который семья готовила всегда, без дополнительных ухищрений. Если хочется понизить его калорийность, можно картофель заменить сельдереем или больше использовать таких ингредиентов, как огурцы. На мой взгляд, на новогоднем столе обязательно должна быть селедка под шубой. Но я, например, к этому Новому году собираюсь приготовить "под шубой" сардины иваси», — сказал повар.

Он добавил, что идеальным гарниром к мясу на праздничном столе может стать простой отварной картофель, только готовить его стоит по-новому: с чесноком, ломтиком сливочного масла и укропом.