По мнению специалиста, особенными блюда делают новые ингредиенты, часть из которых может заменить привычные «запчасти», а часть — дополнить их. Например, в холодец можно добавить перец чили, а салаты посыпать семенами чиа или порубленными грецкими орехами.
«Если это оливье — то это тот салат, который семья готовила всегда, без дополнительных ухищрений. Если хочется понизить его калорийность, можно картофель заменить сельдереем или больше использовать таких ингредиентов, как огурцы. На мой взгляд, на новогоднем столе обязательно должна быть селедка под шубой. Но я, например, к этому Новому году собираюсь приготовить "под шубой" сардины иваси», — сказал повар.
Он добавил, что идеальным гарниром к мясу на праздничном столе может стать простой отварной картофель, только готовить его стоит по-новому: с чесноком, ломтиком сливочного масла и укропом.