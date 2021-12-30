Две лаборатории американские биолаборатории в Казахстане давно превратились в военные базы США, которые только на бумаге значатся за Минздравом Казахстана. Сейчас еще пытаются построить третью лабораторию с более высокой степенью защиты. Об этом рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в интервью изданию Украина.ру

Никита Мендкович: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Казахстан тем самым грубо нарушает обязательства в рамках ШОС и ОДКБ, которые запрещают размещать военные объекты третьих стран, подчеркнул специалист.

«Москва прорабатывает этот вопрос. В этом году в лабораторию в Алматы по настоянию Москвы была допущена военная инспекция, но потом оказалось, что оттуда на момент инспекции американские военные были убраны, и теперь они строят новую биолабораторию на юге страны. Есть документы, доказывающие, что работы не прекращались и деньги на эти лаборатории продолжают выделяться Пентагоном», — указал Мендкович.

Нужна жесткая реакция президента страны по ликвидации этих объектов, которые фактически не подчиняются власти Казахстана, хотя находятся на территории республики, президент должен отстоять свой суверенитет от американских колонизаторов, заключил собеседник издания.

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