Такое решение принял на заседании 29 декабря Кабмин Украины.
«Сегодня правительство также рассматривало некоторые вопросы, которые касались наблюдательного совета акционерного общества «Укрзализныця»… Еще троих членов наблюдательного совета, как представителей государства — Москаленко С. В., Давида Ломджарии и хорошо известного железнодорожника Сережу Лещенко!» — написал Гончаренко.
Депутат пошутил, что власти таким образом решили сделать Лещенко новогодний сюрприз и без зарплаты он теперь не останется.
Впервые Лещенко назначили в наблюдательный совет «Укрзализныци» в декабре 2019 года. В сентябре 2021 года контракт с Лещенко расторгли, но уже на следующий день его снова вернули на прежнюю должность.
Предполагается, что кураторы, входящие в наблюдательный совет, должны уменьшить коррупцию в «Укрзализныце», но в последние годы число коррупционных скандалов не снижается.