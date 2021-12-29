Такое решение принял на заседании 29 декабря Кабмин Украины.

«Сегодня правительство также рассматривало некоторые вопросы, которые касались наблюдательного совета акционерного общества «Укрзализныця»… Еще троих членов наблюдательного совета, как представителей государства — Москаленко С. В., Давида Ломджарии и хорошо известного железнодорожника Сережу Лещенко!» — написал Гончаренко.

Депутат пошутил, что власти таким образом решили сделать Лещенко новогодний сюрприз и без зарплаты он теперь не останется.

Впервые Лещенко назначили в наблюдательный совет «Укрзализныци» в декабре 2019 года. В сентябре 2021 года контракт с Лещенко расторгли, но уже на следующий день его снова вернули на прежнюю должность.

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Предполагается, что кураторы, входящие в наблюдательный совет, должны уменьшить коррупцию в «Укрзализныце», но в последние годы число коррупционных скандалов не снижается.