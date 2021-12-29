Сергея Лещенко вновь назначили в наблюдательный совет «Укрзализныци», сообщил депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Telegram 29 декабря

Такое решение принял на заседании 29 декабря Кабмин Украины.

«Сегодня правительство также рассматривало некоторые вопросы, которые касались наблюдательного совета акционерного общества «Укрзализныця»… Еще троих членов наблюдательного совета, как представителей государства — Москаленко С. В., Давида Ломджарии и хорошо известного железнодорожника Сережу Лещенко!» — написал Гончаренко.

Депутат пошутил, что власти таким образом решили сделать Лещенко новогодний сюрприз и без зарплаты он теперь не останется.

Впервые Лещенко назначили в наблюдательный совет «Укрзализныци» в декабре 2019 года. В сентябре 2021 года контракт с Лещенко расторгли, но уже на следующий день его снова вернули на прежнюю должность.