Украинский журналист Дмитрий Гордон порадовал подписчиков в Instagram снимком из пенной ванны, аудитория гадает, кого он хотел изобразить на этот раз

Журналист на снимке выглядывает из ванны с пышной пеной. Из пены он соорудил себе белоснежную остроконечную «бороду».

«Джинн Гордон или старик Гордоныч — кому как нравится», — подписал он фото.

Украинцы рассказали, кого из звезд хотят видеть президентом © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Владимиром Соловьевым.

«Требую торт «Гордон в пене», «Дмитрий, вы подводная лодка?», «Дед Инсайд», «Дед Мороз», «Хоттабыч», — написали фанаты эксцентричного украинского ведущего.

Ранее Гордон анонсировал появление в продаже на Украине десерта «Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде».