Журналист на снимке выглядывает из ванны с пышной пеной. Из пены он соорудил себе белоснежную остроконечную «бороду».

«Джинн Гордон или старик Гордоныч — кому как нравится», — подписал он фото.

Украинцы рассказали, кого из звезд хотят видеть президентом
Украинцы рассказали, кого из звезд хотят видеть президентом
© РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк
Подписчики сравнили журналиста с Дедом Морозом, предложили ему новую идею кондитерской продукции и напомнили о конфликте с российским журналистом Владимиром Соловьевым.

«Требую торт «Гордон в пене», «Дмитрий, вы подводная лодка?», «Дед Инсайд», «Дед Мороз», «Хоттабыч»,  — написали фанаты эксцентричного украинского ведущего.

Ранее Гордон анонсировал появление в продаже на Украине десерта «Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде».