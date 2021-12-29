Журналист на снимке выглядывает из ванны с пышной пеной. Из пены он соорудил себе белоснежную остроконечную «бороду».
«Джинн Гордон или старик Гордоныч — кому как нравится», — подписал он фото.
Подписчики сравнили журналиста с Дедом Морозом, предложили ему новую идею кондитерской продукции и напомнили о конфликте с российским журналистом Владимиром Соловьевым.
«Требую торт «Гордон в пене», «Дмитрий, вы подводная лодка?», «Дед Инсайд», «Дед Мороз», «Хоттабыч», — написали фанаты эксцентричного украинского ведущего.
Ранее Гордон анонсировал появление в продаже на Украине десерта «Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде».