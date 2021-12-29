Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не разрешил ввоз из России пяти детских книг из-за «прославления» в них российских военных и императрицы Екатерины II, сообщила 29 декабря пресс-служба ведомства в Facebook

«Волки, смотрящие в лес». Как Екатерина Великая начинала интеграцию Малороссии

«Детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" с нейтральными названиями "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии", "Знаменитые животные", которые импортер хотел распространять в Украине, проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники государства-агрессора», — указывает Госкомтелерадио Украины.

В книге «365 сказок и стихов на каждый день» украинское ведомство не одобрило стихотворение, в котором говорится, что армия РФ «защищает и спасает человечество», а в книге «Удивительные факты» — главу, посвященную Екатерине II.

Всего за год Госкомтелерадио выдало 6442 разрешения на ввоз книг и 754 отказа в выдаче разрешений. Кроме того, 2226 разрешений на ввоз печатной продукции были отозваны.