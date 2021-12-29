От изменения климата в будущем сильнее всего пострадают четыре области Украины, сообщила 29 декабря пресс-служба министерства экологии

Согласно исследованию, средние температуры на Украине продолжат расти. Потепление чревато такими природными катастрофами, как наводнения и засухи, шквалы и торнадо, предупредили экологи.

К концу века, по прогнозу специалистов, на юге Украины будет более 100 тропических ночей и до 135 летних дней в год.

«Для Украины важно уже сейчас начать внедрять действенные адаптационные мероприятия», — отмечается в публикации.

Из-за природных аномалий ряд областей Украины пострадает от неурожая, лесных пожаров, уменьшения числа площадей, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур и ценных пород дерева.

Сильнее всего от смены климата пострадают Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области Украины.

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Ранее украинские метеорологи на основе наблюдений за климатической картиной предположили, что через 20-25 лет зимы на Украине вообще не будет.