Согласно исследованию, средние температуры на Украине продолжат расти. Потепление чревато такими природными катастрофами, как наводнения и засухи, шквалы и торнадо, предупредили экологи.
К концу века, по прогнозу специалистов, на юге Украины будет более 100 тропических ночей и до 135 летних дней в год.
«Для Украины важно уже сейчас начать внедрять действенные адаптационные мероприятия», — отмечается в публикации.
Из-за природных аномалий ряд областей Украины пострадает от неурожая, лесных пожаров, уменьшения числа площадей, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур и ценных пород дерева.
Сильнее всего от смены климата пострадают Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области Украины.
Кроме того, из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства рост бедности и неравенства почувствуют жители Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областей.
Ранее украинские метеорологи на основе наблюдений за климатической картиной предположили, что через 20-25 лет зимы на Украине вообще не будет.