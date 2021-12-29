Такая активность со стороны США, как решение оставить свой авианосец в Средиземном море, несмотря на скорые переговоры по безопасности, является угрозой для России. Об этом сказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии РИА Новости 29 декабря

США оставили авианосную группу в Средиземном море из-за Украины © CC0, Pixabay Ллойд Остин отложил перебазирование авианосца «Гарри Трумэн» на Ближний Восток.

Агентство Associated Press со ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что в США это решение было принято «на фоне опасений по поводу скопления тысяч российских военных у границы с Украиной».

«Это представляет для России угрозу, поскольку НАТО является крупнейшей военизированной структурой и официально провозглашает в своих доктринальных документах Российскую Федерацию одной из своих главных угроз. То же самое касается и стратегических документов, которые появляются в Вашингтоне по линии администрации США», — отметил Новиков.

Украина и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. В Кремле подчеркнули, что Москва никому не угрожает, а подобные утверждения являются алармистскими заявлениями.

В середине декабря МИД РФ передал США проекты предложений по гарантиям безопасности, в частности по нерасширению НАТО на восток. Переговоры сторон по стратегической стабильности назначены на 10 января.