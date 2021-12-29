«Украинская правда» 29 декабря со ссылкой на источник сообщила, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины 30 декабря будут рассмотрены несколько вопросов, в том числе состояние вооруженных сил страны

Заседание СНБО первоначально должно было состояться 29 декабря, однако затем оно было перенесено на день позже, так как в число обсуждаемых вопросов были внесены дополнения.

По сведениям источника «Украинской правды», в ходе заседания будут обсуждать состояние Вооруженных сил Украины, ситуацию с коронавирусом, состояние энергетической отрасли, а также ход выполнения указа президента Владимира Зеленского по сохранению и воспроизводству лесов («Зеленая страна»).

Журналисты уточнили, будут ли на предстоящем заседании СНБО введены новые санкции против кого-либо, на что источник издания сообщил, что данный вопрос прорабатывается и не исключил его включение в повестку дня.

Предварительно, начало заседания Совбеза назначено на 15:00 (16:00 мск).

«Беспрецедентное уничтожение свободы слова»: Шуфрич отреагировал на санкции Зеленского против медикомпаний © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк Петра Порошенко, который проходит подозреваемым в госизмене по делу о закупках угля в ДНР и ЛНР.

За последний год Владимир Зеленский вводил через механизм СНБО санкции против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, блогера Анатолия Шария, лиц, причастных к выборам в Госдуму на территории Крыма, нескольких телеканалов и изданий и т.д. По мнению правозащитников, введение санкций против граждан Украины противоречит закону.