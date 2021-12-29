Заседание СНБО первоначально должно было состояться 29 декабря, однако затем оно было перенесено на день позже, так как в число обсуждаемых вопросов были внесены дополнения.
По сведениям источника «Украинской правды», в ходе заседания будут обсуждать состояние Вооруженных сил Украины, ситуацию с коронавирусом, состояние энергетической отрасли, а также ход выполнения указа президента Владимира Зеленского по сохранению и воспроизводству лесов («Зеленая страна»).
Журналисты уточнили, будут ли на предстоящем заседании СНБО введены новые санкции против кого-либо, на что источник издания сообщил, что данный вопрос прорабатывается и не исключил его включение в повестку дня.
Предварительно, начало заседания Совбеза назначено на 15:00 (16:00 мск).
Ранее в СМИ предположили, что на ближайшем заседании Совета нацбезопасности и обороны могут быть введены санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, который проходит подозреваемым в госизмене по делу о закупках угля в ДНР и ЛНР.
За последний год Владимир Зеленский вводил через механизм СНБО санкции против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, блогера Анатолия Шария, лиц, причастных к выборам в Госдуму на территории Крыма, нескольких телеканалов и изданий и т.д. По мнению правозащитников, введение санкций против граждан Украины противоречит закону.