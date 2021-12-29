Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Василий Вирастюк попытался извиниться за сексистское высказывание о «варенике», но получилось «как всегда». Соответствующие публикации 29 декабря он разместил у себя в Facebook

В стиле ню: Вирастюк оскандалился за сексистский комментарий © Василий Вирастюк/Инстаграм Андрея Стригуна с изображением полуобнаженной девушки комментарий о том, что это «вареник с брынзой». Очень скоро скандальный пост был удален его автором, но Вирастюк решил не молчать.

«Специально создал пост, где каждый может написать любой комментарий с пожеланиями: как мне жить, правильно ли я дышу, с кем дружить, какие посты писать, а какие нет», — написал он.

Спустя несколько часов и более 200 гневных сообщений депутат все же решил сменить тон своего диалога с людьми и выложил еще одну публикацию.

«С кем не бывает… А вот депутату точно нельзя! Неосознанно выдал свои кулинарные предпочтения на праздники. Шучу! Но после праздника точно не буду! Так что извините, если обидел кого-то, с юмором комментируя пост подруги. Уважаю девушек и женщин и ни в коем случае не хотел никого задеть своим юмористическим комментарием», — заключил он.

«Шапито», «Быдло», «За что вы так ненавидите женщин?», «Это ж каким дурнем надо быть, чтобы писать такое, я просто офигеваю от этой "гордости нации"», «Надеюсь, о вашей маме или сестре тоже кто-то так напишет», «С тех пор как вы стали не просто публичным человеком, а еще и депутатом, нужно отвечать за свои действия-высказывания. Почему-то даже продавцы должны придерживаться дресс-кода и профессиональной этики. А вы, "сильные мира сего" чихали на все и на всех», «Делайте достойные государственные дела — тогда будете иметь комментарии, которые не нужно будет удалять», — считают украиноязычные пользователи.

Василий Вирастюк — уроженец города Ивано-Франковска, украинский спортсмен, обладатель титула «Самый сильный человек мира» 2004 года, актер, а ныне еще и депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа».