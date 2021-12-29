Онищенко занимал должность первого помощника Порошенко в 2014-2019 гг. До этого он работал послом Украины в Норвегии.
По словам Турчинова, обыски проводились утром в доме Онищенко. Обыски также прошли у экс-депутата Верховной Рады, руководителя Государственного управления делами в 2014-2015 гг. Сергея Березенко и у других членов партии, добавил он.
Турчинов назвал эти действия власти «демонстративным террором» против оппозиции.
Ранее Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу о закупке угля в ЛДНР. Ему вменяют госизмену и финансирование террористических организаций. Сам пятый президент Украины в настоящий момент находится за границей. Бывший глава государства пообещал, что вернется в страну в первой половине января.