Украинская актриса Анна Кошмал поделилась эмоциями от съемок финала сериала «Сваты» в эфире программы «Твой день» на канале «1+1» 28 декабря

«Сваты» вернулись, а украинцы стали русскими. Скандальные итоги 2021 года в шоу-бизнесе © Instagram, svatiofffan

«Очень много грусти и облегчения. И океан слез, ведь понимаем, что разводимся надолго. С командой наверняка нет, потому что уверена, что впереди ждет много хороших проектов вместе, а с актерской командой — не знаю, увидимся ли мы еще», — рассказала Кошмал.

Актриса не исключила, что в будущем может появиться спин-офф (история о второстепенных персонажах) «Сватов», но отметила, что это вопрос «не к ней».

В сериале Кошмал сыграла внучку героев Женю — она взрослела фактически вместе со своей героиней, которая из своенравного подростка-гота превратилась в нежную и романтичную девушку.

Ранее звезда «Сватов» раскрыла секрет стройной фигуры. Кошмал рассказала, что сохраняет худобу благодаря йоге и веганству — строгой диете, исключающей продукты животного происхождения.