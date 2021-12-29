Звезда «Сватов» призналась, что финал сериала и расставание с коллегами по съемочной площадке дались ей нелегко.
«Очень много грусти и облегчения. И океан слез, ведь понимаем, что разводимся надолго. С командой наверняка нет, потому что уверена, что впереди ждет много хороших проектов вместе, а с актерской командой — не знаю, увидимся ли мы еще», — рассказала Кошмал.
Актриса не исключила, что в будущем может появиться спин-офф (история о второстепенных персонажах) «Сватов», но отметила, что это вопрос «не к ней».
В сериале Кошмал сыграла внучку героев Женю — она взрослела фактически вместе со своей героиней, которая из своенравного подростка-гота превратилась в нежную и романтичную девушку.
Ранее звезда «Сватов» раскрыла секрет стройной фигуры. Кошмал рассказала, что сохраняет худобу благодаря йоге и веганству — строгой диете, исключающей продукты животного происхождения.