Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская 29 декабря приняла участие в эфире телеканала «1+1», где рассказала, что семья главы государства живет самой простой жизнью, и, например, на ужин готовит скумбрию, что продается за 8 грн (21,6 руб.) за килограмм

«Кстати, во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в 7 утра. А вот правильным остается то, что скумбрия — очень полезный продукт», — уточнила потом первая леди в своем Instagram, но было уже поздно.

«Потому, что загуглила цены, а что за 100 граммов, не досмотрела», «Сволочь зеленая», «Это не ошибка, а демонстрация того насколько они далеки от своих граждан», «Еще одна оторванная от реальности», «Конченые отмороженные подонки», «По дороге в военкомат пусть в магазин зарулит, цены посмотрит», «Не ведем учет на граммы — потому так и живем. Надо брать пример, видимо», «Еще немножко и она будет в точности как жена Порошенко», «Вопрос даже не в этом, я смотрю как она рассказывает, с каким выражением лица, пряча глаза и т.п. Я, конечно, не психолог и не физиогномист, но видно, что тетке не нравится эту дичь нести», — прокомментировали оговорку Зеленской граждане Украины.

Скумбрия в украинских супермаркетах стоит в среднем 65-100 грн (176 — 270 руб.) за килограмм в зависимости от производителя.