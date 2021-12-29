Раскольник сделал селфи на фоне зимнего кладбища и дал украинцам совет.
«Вы там берегите себя, потому что хоронить вас в такую погоду — приятного мало», — написал Дедюхин.
Большинство украинцев отреагировало на запись с юмором, пошутив в ответ, однако не всем шутки над смертью пришлись по вкусу.
«Принято», «То ли дело летом», «Надо жить», «Я только собралась, а говорят — нельзя», «Вы считаете, это адекватно? Это юмор такой? Смеяться типа нужно?», «Здоровый оптимизм и правильная мотивация», «И еще зимой яму копать дороже», «В такую погоду можно вынести в садик и держать там до оттепели», «А когда лучше планировать, чтобы вам приятно было?» — отреагировали в комментариях.
Ранее Дедюхина временно отстранили от служения из-за скандального высказывания о праве женщин на аборт.
Вдобавок представитель ПЦУ до 6 сентября должен был прекратить вести соцсети, а затем, по истечении запрета, соблюдать в своих обращениях к пастве нормы христианской морали и этики.