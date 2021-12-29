Если бы выборы проходили в ближайшие дни, экс-глава Украины Петр Порошенко обошел бы нынешнего президента Владимира Зеленского во 2-м туре. Такие данные 29 декабря опубликовали организаторы исследования - Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева и Центр Разумкова

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По мнению социологов, полученные данные хорошо отражают настроения в обществе, а именно — недовольство работой действующего главы государства, ведь еще в 2019 году на президентских выборах он набрал 73%, а Порошенко — 24%.

Эту информацию организаторы огласили в рамках пресс-конференции «Новогодние ожидания и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают Новый год».