Проголосовать в первом туре за Зеленского сейчас готовы 17,5%, а за Порошенко — 11%. В то время как второй тур пошатнул бы лидерство действующего президента, так как дальше, судя по ответам респондентов расклад был бы 49,9% к 50,1% в пользу Порошенко.
По мнению социологов, полученные данные хорошо отражают настроения в обществе, а именно — недовольство работой действующего главы государства, ведь еще в 2019 году на президентских выборах он набрал 73%, а Порошенко — 24%.
Эту информацию организаторы огласили в рамках пресс-конференции «Новогодние ожидания и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают Новый год».