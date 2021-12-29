Ранее исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Андрей Костин призвал провести 29 декабря внеочередное заседание Контактной группы.
«Наша позиция остается неизменной: мы видим смысл и готовы на согласование возможности проведения внеочередных переговорных сессий только после того, как получим и изучим предметные предложения от украинской стороны как от инициатора встречи, учитывающие обозначенные нами ранее принципиальные позиции», — сказала Никонорова.
Представитель ДНР призвала украинскую сторону не только выдвигать инициативы по созыву внеочередных заседаний, но и подавать конкретные конструктивные предложения для обсуждения.
По словам Никоноровой, все «новые инициативы» украинской стороны уже обсуждались на внеочередном заседании Контактной группы, и сейчас нет смысла «проводить встречу ради встречи и удовлетворения жажды Киева к созданию эффектов бурной деятельности».