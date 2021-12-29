Чтобы проводить внеочередные переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, Украина вначале должна представить предметные предложения, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в комментарии Донецкому агентству новостей 29 декабря

Киев готов немедленно начать обмен пленными с ДНР и ЛНР - Арестович © Алексей Арестович/Фейсбук Андрей Костин призвал провести 29 декабря внеочередное заседание Контактной группы.

«Наша позиция остается неизменной: мы видим смысл и готовы на согласование возможности проведения внеочередных переговорных сессий только после того, как получим и изучим предметные предложения от украинской стороны как от инициатора встречи, учитывающие обозначенные нами ранее принципиальные позиции», — сказала Никонорова.

Представитель ДНР призвала украинскую сторону не только выдвигать инициативы по созыву внеочередных заседаний, но и подавать конкретные конструктивные предложения для обсуждения.

По словам Никоноровой, все «новые инициативы» украинской стороны уже обсуждались на внеочередном заседании Контактной группы, и сейчас нет смысла «проводить встречу ради встречи и удовлетворения жажды Киева к созданию эффектов бурной деятельности».