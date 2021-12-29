Птицеводы Украины отказываются работать из-за повышения цен на газ. Об этом 29 декабря сообщает Vesti.ua

Холод заставит Европу покупать газ из РФ по любой цене - Митрахович © Украина.ру

Птицеводы предупреждают, что для их предприятий дорогой газ в 59,63 грн (свыше 161 руб.) за кубометр в себестоимости килограмма мяса обойдется в 14 грн (38 руб.) себестоимости мяса птицы.

По их словам, предприятиям проще сократить производство, и первыми закроются небольшие компании.

По экспорту также будет нанесен сокрушительный удар, ведь Украина поставляет на внешние рынки 40% мяса и 30% яиц. Из-за дорогого газа украинская продукция станет неконкурентоспособной, ее легко обойдут Россия, Белоруссия, Польша и другие конкуренты.

Недавно сообщалось, что из-за подорожания тарифов на газ с 2022 года с полок магазинов может также исчезнуть молочная продукция и сладости. Молокопроизводители предупредили, что повышение цены на топливо остановит отрасль, что приведет к продовольственному кризису. Ассоциация «Укркондпром», в которую входят кондитерские компании «Рошен», «АВК», «Нестле Украина», «Світ ласощів» и многие другие, также уже заявили о полном или частичном сворачивании производства.