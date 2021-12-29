«Тарзан не в себе»: муж Королевой разгневал телезрителей

Певица Наташа Королева, ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) и их сын Архип приняли участие в съемках программы «Две звезды: отцы и дети», поклонники звездной четы остались недовольны

Королева с сыном Архипом совместно исполнили хиты прошлого «Юность», «Комарово» и «Желтые тюльпаны».

От вокальных способностей сына певицы зрители остались не в восторге. «Ну нету таланта у сына», «Как обидно, у Архипа даже голос Тарзана», «Может, Архипу попробовать стриптиз?» — предложили они.

Мать Королевой отметила католическое Рождество в Майами «под обстрелами» чаек © Людмила Порывай/Инстаграм Сергея Глушко, известного как стриптизер Тарзан. Зрители решили, что муж Королевой слишком много кривлялся и высовывал язык на съемках проекта.

«Наташа, скажи Сергею, что некрасиво и неприлично показывать язык в его возрасте! Не берите его с собой, он вам все портит!» «Тарзан, по-моему, не в себе!!! Ужас!!! Очень неприятно!!», «Какой кошмар, Сергей, ты в норме? Зачем ты позоришь свою семью…», «Глушко противный и страшный, отвратительный», «Какой глуповатый муж у Наташи. Интеллект налицо», — расстроились подписчики.

Ранее интернет-аудиторию удивило поведение матери Королевой Людмилы Порывай, которая живет в Майами. Женщина, известная любовью к эксцентричным поступкам, устроила пикник прямо на пляже в честь католического Рождества.