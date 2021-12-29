Жители Украины назвали главного политика и главное разочарование уходящего года. В обоих случаях первое место занял действующий глава государства Владимир Зеленский. Это следует из результатов опроса, проведенного совместно фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова, представленные 29 декабря

Политиком года Зеленского считают 17,3% украинцев. Вторым по популярности следует мнение, что назвать политиком года на Украине в настоящий момент некого (14,6%). Третью строчку занимает бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (8,1%), одну десятую процента ему уступает пятый президент Украины Петр Порошенко (8%).

Украинцы рассказали, кого из звезд хотят видеть президентом © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк Виктор Медведчук (3,2%). Еще 3% назвали главным разочарованием Разумкова. От 1 до 1,5% набрали экс-премьер Юлия Тимошенко, мэр Киева Виталий Кличко, депутаты Верховной Рады Николай Тищенко и Илья Кива, а также председатель правительства Денис Шмыгаль. Кроме этого, 3% респондентов заявили, что этой номинации достойны все перечисленные политики.

Социологи также опросили украинцев, кого из звезд, не занятых в политике, они хотели бы видеть на высшем государственном посту.