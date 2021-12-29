В среду, 29 декабря, Государственная служба по ЧС Украины проинформировала в своих соцсетях, что причиной пожара в Косовской больнице Ивано-Франковской области, унесшего жизни троих пациентов, стала заупокойная свеча

Для Украины 2021-й стал годом слома, ведущим к смуте - Карасев © Вадим Карасев/Фейсбук

Утверждается, что виной тому оказалась свеча, которую решил поставить за упокой одного из ранее умерших больных сотрудник медучреждения. По предварительной версии, он не учел наличия в тесном помещении кислородных концентраторов.

«Как мы знаем из школьного курса физики, кислород не самовоспламеняется, но поддерживает горение. От свечи тут же загорелось оборудование и вещи, начался пожар», — пишет Telegram-канал «Политика Страны».