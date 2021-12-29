Также в результате возгорания пострадали трое медиков, они сами стали пациентами больницы с ожогами разной степени тяжести.
Утверждается, что виной тому оказалась свеча, которую решил поставить за упокой одного из ранее умерших больных сотрудник медучреждения. По предварительной версии, он не учел наличия в тесном помещении кислородных концентраторов.
«Как мы знаем из школьного курса физики, кислород не самовоспламеняется, но поддерживает горение. От свечи тут же загорелось оборудование и вещи, начался пожар», — пишет Telegram-канал «Политика Страны».