Вместо игристых вин украинцев подстерегает на полках фальсификат со свекольным спиртом в составе. Состав шампанского изучали украинские аналитики алкогольного производства и представители общественных организаций, которые обнародовали результаты на днях в ходе пресс-конференции в Интерфакс-Украина

Самое украинское кушанье, а еще верный способ найти суженого при помощи кота © goodfon.ru

Эксперты в лабораториях Италии и Франции провели анализ популярных среди украинцев сладких винных напитков и выяснили, что зачастую их делают из смеси соков, воды и спирта, полученного путем брожения свекольного сахара.

«Если производитель заявляет, что алкогольный напиток относится к сидру, там не должно быть спирта свекольного происхождения. Все наши любимые "Фраголино" пишут, что это — винный напиток, причем на многих вообще не указано, что там есть содержание виноградного сока. Этикетка просто не соответствует тому, что есть внутри», — подчеркивают специалисты.

Также они планируют обратиться в Антимонопольный комитет, потому что из-за фальсификата, который заполонил полки магазинов, государственный бюджет Украины недополучает десятки миллионов гривен ежегодно.