Фальсифицируют на Украине чаще всего сладкие игристые вина и алкогольные напитки с пониженным содержанием спирта: сидр, перри, фраголино (клубничное шампанское).
Эксперты в лабораториях Италии и Франции провели анализ популярных среди украинцев сладких винных напитков и выяснили, что зачастую их делают из смеси соков, воды и спирта, полученного путем брожения свекольного сахара.
«Если производитель заявляет, что алкогольный напиток относится к сидру, там не должно быть спирта свекольного происхождения. Все наши любимые "Фраголино" пишут, что это — винный напиток, причем на многих вообще не указано, что там есть содержание виноградного сока. Этикетка просто не соответствует тому, что есть внутри», — подчеркивают специалисты.
Также они планируют обратиться в Антимонопольный комитет, потому что из-за фальсификата, который заполонил полки магазинов, государственный бюджет Украины недополучает десятки миллионов гривен ежегодно.