Посольство России в США 29 декабря в Twitter ответило на призыв официального представителя Госдепартамента Неда Прайса освободить из российских тюрем американцев Пола Уилана и Тревора Рида

Российские дипломаты напомнили Вашингтону что, в отличие от россиян, которых часто задерживают и осуждают в США по надуманным причинам, Уилан и Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений.

В посольстве также сопроводили свой комментарий хэштегами с призывами освободить Константина Ярошенко, Романа Селезнева и Виктора Бута, которые содержатся в американских тюрьмах.

Let us remind to @StateDeptSpox that unlike Russians, who are often detained and convicted by 🇺🇸 under far-fetched pretext, P.Whelan and T.Reed were arrested while commiting serious crimes.#FreeYaroshenko #FreeBout #FreeSeleznyov pic.twitter.com/CINHwD6ip9 — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) December 29, 2021

Американец Уилан приговорен в России к 16 годам заключения за шпионаж © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии, защита хочет, чтобы он отбывал срок на родине. Однако апелляционный суд признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдаче США осужденного.

Летом прошлого года Головинский суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам лишения свободы. Американца признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Но в отношении прибывших полицейских Рид также проявлял агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.