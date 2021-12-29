Шоумен Никита Джигурда на днях продемонстрировал подписчикам в Instagram фото своего лица после боя с бодибилдером и блогером Александром Мещанским-Шпаком, известным огромным количеством пластических операций и прозвищем «мама»

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«Мой вид (после достойного сопротивления) через один день после легендарного боя в октагоне c моим любимым малышом Сашей Шпаком. Удар малыша (запрещенный в боксе) в первом раунде по моему затылку и (в запале боя) по спине нанес мне те травмы, которые не позволили Никите Джигурде взять победу на земном уровне над юным, на 25 кг тяжелее, галантным соперником!» — прокомментировал фото Джигурда.

Александр Мещанский-Шпак известен как любитель пластических операций, блогер переделал себя, в прямом смысле слова, до неузнаваемости. Это не помешало бодибилдеру устраивать свою личную жизнь. Долгое время мужчина состоял в браке с Ириной Мещанской. Муж и жена дали друг другу добрые прозвища, так она стала «масей», а он — «мамой».

Никита Джигурда — уроженец Киева. В столице Украины он поступил в институт физической культуры, но проучиться смог только год. Позже будущий шоумен состоял в сборной УССР по гребле на каноэ, но потом решил выбрать для себя другую дорогу и поступил в Щукинское театральное училище в Москве, которое смог закончить, в отличие от спортивного.

Сразу со студенческой скамьи Джигурда попал в кино, сыграв главную роль в телесериале «Раненые камни» украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.

Несмотря на украинские корни и выступление на Майдане в 2013 году, фамилия Джигурды внесена в базу скандального сайта «Миротворец», где указано, что артист «популяризировал террористическую организацию ДНР».