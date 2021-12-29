Бой по смешанным единоборствам (ММА) между 60-летним Джигурдой и 41-летним Мещанским-Шпаком организовал промоушен «Наше дело». Схватка завершилась «тяжелейшим нокаутом» Джигурды.
«Мой вид (после достойного сопротивления) через один день после легендарного боя в октагоне c моим любимым малышом Сашей Шпаком. Удар малыша (запрещенный в боксе) в первом раунде по моему затылку и (в запале боя) по спине нанес мне те травмы, которые не позволили Никите Джигурде взять победу на земном уровне над юным, на 25 кг тяжелее, галантным соперником!» — прокомментировал фото Джигурда.
Александр Мещанский-Шпак известен как любитель пластических операций, блогер переделал себя, в прямом смысле слова, до неузнаваемости. Это не помешало бодибилдеру устраивать свою личную жизнь. Долгое время мужчина состоял в браке с Ириной Мещанской. Муж и жена дали друг другу добрые прозвища, так она стала «масей», а он — «мамой».
Никита Джигурда — уроженец Киева. В столице Украины он поступил в институт физической культуры, но проучиться смог только год. Позже будущий шоумен состоял в сборной УССР по гребле на каноэ, но потом решил выбрать для себя другую дорогу и поступил в Щукинское театральное училище в Москве, которое смог закончить, в отличие от спортивного.
Сразу со студенческой скамьи Джигурда попал в кино, сыграв главную роль в телесериале «Раненые камни» украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.
Несмотря на украинские корни и выступление на Майдане в 2013 году, фамилия Джигурды внесена в базу скандального сайта «Миротворец», где указано, что артист «популяризировал террористическую организацию ДНР».