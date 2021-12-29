Почему украинские огурцы не выдерживают конкуренции с огурцами из РФ, рассказал 28 декабря в комментарии порталу Obozrevatel экономист, исполнительный директор Дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин

Огурцы как стратегия. Украина стала страной опасного земледелия © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

«Торговая сеть работает с максимально дешевым продуктом. Она не будет заключать сделки на один огурец отечественного производителя. Их интересуют определенные объемы, условия поставки, выполняемые секунда в секунду. Их интересует гарантия поставки», — сказал Пендзин.

Кроме того, украинские фермеры не всегда могут доплатить определенные суммы за появление своей продукции на полках супермаркетов, отметил экономист.

Что касается рынка в ЕС, то он защищен от продукции из других стран минимальными квотами на импорт, указал эксперт.