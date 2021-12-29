По словам экономиста, огурцы из РФ по сравнению с отечественными значительно дешевле, и это основная причина их закупок торговыми сетями.
«Торговая сеть работает с максимально дешевым продуктом. Она не будет заключать сделки на один огурец отечественного производителя. Их интересуют определенные объемы, условия поставки, выполняемые секунда в секунду. Их интересует гарантия поставки», — сказал Пендзин.
Кроме того, украинские фермеры не всегда могут доплатить определенные суммы за появление своей продукции на полках супермаркетов, отметил экономист.
Что касается рынка в ЕС, то он защищен от продукции из других стран минимальными квотами на импорт, указал эксперт.