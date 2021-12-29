В случае военной агрессии, которая якобы может начаться со стороны РФ, киевлянам следует иметь при себе специальный набор из вещей и продуктов. Такой совет горожанам 28 декабря в интервью «Главкому» дал экс-глава столичной полиции, а ныне заместитель главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Андрей Крищенко

Власти Украины весь последний месяц заявляют о будто бы надвигающимся вторжении в страну российской армии. В Кремле неоднократно подчеркивали, что никаких подобных планов в РФ не вынашивают, напротив, именно украинское руководство при поддержке Запада ведет подготовку к наступлению в Донбассе. Продолжает праздновать 2222-й: Кличко призвал украинцев смотреть «в завтрашний год» © Facebook, Віталій Кличко

Свою лепту в нагнетание ситуации решил внести Крищенко, который посоветовал жителям столицы готовится к войне.

«Желательно всегда иметь набор вещей — так называемый тревожный чемодан, который можно быстро взять с собой. В первую очередь, это — документы, медикаменты на всех членов семьи, удобная одежда по сезону, запас продуктов на сутки-два (консервы, сухпай армейский можно купить сейчас в интернете)», — сказал он.

Ранее совещание по подготовке сил территориальной обороны Киева к боевым действиям провел мэр столицы, глава КГГА Виталий Кличко. Это не понравилось министру обороны Украины Алексею Резникову, который заявил, что данные вопросы находятся в компетенции его ведомства, а не местных властей, он также призвал чиновников перестать пиариться на теме «вторжения».

Несколько дней назад министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Запад может быть заинтересован в том, чтобы Украина развязала «маленькую войнушку», чтобы иметь лишний повод усилить санкции против Москвы.