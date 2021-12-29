«Тысячи гробов уйдут в Россию»: Порошенко пригрозил Путину
«Тысячи гробов уйдут в Россию»: Порошенко пригрозил Путину
© пресс-служба президента Украины
Порошенко пообещал украинцам сложный год.

«Путин не смирится с существованием, его бесит, когда существует суверенное независимое государство Украина. Путин не успокоится, и мы должны накопить силы для того, чтобы дать отпор. Я хочу сказать, что украинцы — лучший народ в мире, они умеют преодолевать препятствия… Легко не будет. Мы с вами победим, они проиграют. Слава Украине», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко объявили подозрение в госизмене из-за закупки угля в ЛДНР в 2014-2015 годах. Он покинул Украину и отправился в дипломатическое турне, однако пообещал вернуться в январе.