Украинский журналист Дмитрий Гордон стал первым в рейтинге возможных президентов Украины - знаменитостей, показали итоги декабрьского опроса Центра Разумкова. Данные опубликованы на сайте организации 29 декабря

Опрос проводился с 17 по 22 декабря 2021 года методом личного интервью, всего в нем участвовало 2018 жителей Украины.

Не Гордон: Якубин назвал звезду ТВ, с которой может сотрудничать Разумков © Дмитрий Разумков/Фейсбук

«Точно или предположительно» украинцы готовы поддержать журналиста Дмитрия Гордона (15,5%), врача Евгения Комаровского (12%), журналистку Наталью Мосейчук (11%), журналиста Виталия Портникова (11%), журналиста и путешественника Дмитрия Комарова (10%).

Если бы все эти знаменитости оказались в избирательном бюллетене, голоса распределились бы следующим образом.

За Гордона — 9,3% респондентов. На втором месте оказался бы Портников (6,4%). Третья в рейтинге — журналистка Наталья Мосейчук (4,4%).

Ранее в интервью Дмитрий Гордон предположил, что на следующие выборы президента вместо Владимира Зеленского может пойти глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.