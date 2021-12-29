Во всем мире с инфляцией борются с помощью механизма индексации. Нынешняя украинская власть вместо перераспределения бюджета через сделки кладет деньги в карман, сообщил 28 декабря в эфире «5 канала» пятый президент Украины Петр Порошенко

«Тысячи гробов уйдут в Россию»: Порошенко пригрозил Путину © пресс-служба президента Украины

По его словам, если есть инфляция, то бюджет получает на 10% больше.

«И вы должны не воровать эти деньги, а вы должны перераспределить для того, чтобы выполнить требование закона об индексации. Подчеркиваю, что это не повышение пенсий, не повышение зарплат, это обязательная индексация. Инфляцию вы просчитали, что цены выросли на 12% — пенсионеру прибавьте 12% пенсии, потому что у него нет других источников, и он не проживет на это. Бюджетники, которые имеют минимальный уровень заработной платы — добавьте для того, чтобы не пострадал уровень жизни. Конституционно запрещено выплачивать заработную плату, которая меньше прожиточного минимума. Ни заработную плату, ни пенсию. А они сегодня забрали инфляционный доход бюджета, гордятся, что они перевыполнили бюджет, собрав деньги, хотя это уже другие деньги, потому что на них ты меньше купишь не только продуктов питания, а всего. И в этих условиях, вместо того, чтобы перераспределить, они опять через свои сделки воруют деньги себе в карман», — добавил он.