В частности, речь об упрощении процедуры для граждан бывшего СССР, их детей и участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению на территорию России соотечественников, проживающих за границей.
Вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт прекращения гражданства.
В перечень преступлений, из-за которых наступает прекращение гражданства РФ, включены некоторые тяжкие преступления против государства и преступления в сфере оборота наркотиков.
Законопроект расширяет полномочия президента РФ касательно предоставления гражданства категориям лиц, имеющим право на упрощенное получение российского паспорта не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.
К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем законе о гражданстве.