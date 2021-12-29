Президент России Владимир Путин 29 декабря внес на рассмотрение в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Документ опубликован в электронной базе ведомства

В частности, речь об упрощении процедуры для граждан бывшего СССР, их детей и участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению на территорию России соотечественников, проживающих за границей.

Вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт прекращения гражданства.

Лавров: дети от смешанных браков будут получать гражданство РФ © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Законопроект расширяет полномочия президента РФ касательно предоставления гражданства категориям лиц, имеющим право на упрощенное получение российского паспорта не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.

К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем законе о гражданстве.