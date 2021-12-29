«То, что она одета неуместно и не по дресс-коду — факт, но разве можно за это вешать ярлыки, обесценивать ее должность и опускать по социальной лестнице. Кибербуллинг — зло ХХІ века. Это тот же абьюз и психологическое насилие, но от незнакомых людей», — прокомментировала ситуацию «Мисс».
Она подчеркнула, что в обществе давно назрел вопрос о юридической оценке ответственности высказываний людей в социальных сетях.
Встреча с чиновниками Львова состоялась в прошлую пятницу, 24 декабря. На это мероприятие Тишкун пришла в платье с ассиметричным лифом, глубоко открывающем бюст, а поверх надела крупный крест.
Снимок в этом наряде и в компании своего руководства девушка сама опубликовала в соцсетях, но позже удалила пост. Поначалу Гарбарук пытался вступиться за подчиненную, однако уже через день подал в отставку «по собственному желанию».