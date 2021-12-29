Украина не смогла повысить свой международный имидж в 2021 году и закрепиться на достойном уровне. Об этом 28 декабря рассказал политтехнолог Олег Постернак в эфире телеканал UkrLive

«Я бы не сказал, что есть существенные достижения. Хотя некоторое мы не видим. Перспектива углубления экономического сотрудничества с Турцией… Очень неплохие результаты торговли с Великобританией после запуска зоны свободной торговли с 1 января 2021 года. Это, наверное, больше объективная динамика. Но повышение международного имиджа Украины за пределами нашей страны вряд ли можно считать успехом. Этого не произошло», — сказал эксперт. Украина признала угрозой информационную политику России © president.gov.ua

По мнению Постернака, Украина сталкивается с колоссальными вызовами и входит в 2022 год «с легким ощущением страха».