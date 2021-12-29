Все, что на Украине не «слетело с петель» в 2021 году, обязательно произойдет в 2022-м. Наступающий год станет для страны переломным. Такой прогноз 28 декабря дал украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Наш»

«2021 год — это год слома. Все сломалось, слетело с петель, сорвалось с резьбы и мчится к какому-то смутному новому будущему. Я думаю, что 2021 и 2022 — это годы-близнецы. Потому что то, что не завершилось в 2021-м, после этого слома, оно завершится в 2022 году», — заявил Карасев.

По его словам, украинской власти придется смириться и принять то, что в начале 2022 года решат на очередной онлайн-встрече президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден, а после и на саммите НАТО-Россия.

Ранее политтехнолог Олег Постернак высказал мнение, что политические кризисы времен бывших президентов Украины Виктора Ющенко и Петра Порошенко пока еще остаются самыми страшными для истории страны. Кроме того, отметил он, Украина не смогла повысить свой международный имидж в 2021 году и закрепиться на достойном уровне.