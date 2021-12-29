Он объяснил, почему во время своего президентства не прибегал к таким шагам.
«Потому что я имею большой опыт дипломатических переговоров. Когда ты выходишь на переговоры, ты должен считать инструменты воздействия на собеседника. Если у тебя за спиной есть США, Европейский союз, мощная Германия, мощная Франция, то есть партнеры, от которых Россия имеет огромную зависимость в сфере безопасности, энергетическом и экономическом секторах, то есть инструменты давления или влияния, а если ты садишься один и пытаешься чего-то требовать у Путина, то получается как у Зеленского, когда он в 2019 году говорил: "Ну, сядем, посмотрим друг на друга, послушаем друг друга и сойдемся где-то посередине". Я всегда задаю вопрос — посередине чего? Посередине Украины?», — сыронизировал Порошенко.
На днях глава Офиса президента Андрей Ермак признался, что в 2021 году украинский президент пытался связаться по телефону с президентом РФ, но разговор не состоялся. Причину он не назвал.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к прямому диалогу с Россией в любом формате. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что для диалога необходима четкая повестка и выполнение договоренностей.