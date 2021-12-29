Украинцы находятся в состоянии тишины, поскольку пока еще не чувствуют кризисных явлений, которые наступят в 2022 году. Такое мнение 28 декабря в эфире телеканала «Наш» выразил украинский экономист Алексей Кущ

Надежда на чудо. Украина не справляется с проблемами в энергетике © CC0, Pixabay

Кроме того он отметил, что по различным экспертным оценкам в 2022 году Украина может потерять 40% своей промышленности только за счет того, что «по фактору стоимости энергетики она станет неконкурентоспособной на внешнем рынке».

Ранее Кущ отметил, что для Украины 2022 год может стать периодом «полной заморозки». Конфликт низкой военной интенсивности в Донбассе в наступающем году, по его словам, может перейти в стадию замораживания, учитывая возобновившийся диалог между Россией и США.