«Если брать идеальный шторм, то в 2022 году это будет энергетический шок для всей экономики. Потому что в 2022 году глобальную конкуренцию выиграют те страны, которые будут обладать доступом к дешевым энергоресурсам. Они будут выигрывать экономическую конкуренцию. Мы практически утратили фактор конкурентоспособности своей экономики по цене энергоресурсов», — заявил экономист.
Кроме того он отметил, что по различным экспертным оценкам в 2022 году Украина может потерять 40% своей промышленности только за счет того, что «по фактору стоимости энергетики она станет неконкурентоспособной на внешнем рынке».
Ранее Кущ отметил, что для Украины 2022 год может стать периодом «полной заморозки». Конфликт низкой военной интенсивности в Донбассе в наступающем году, по его словам, может перейти в стадию замораживания, учитывая возобновившийся диалог между Россией и США.