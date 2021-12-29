«Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет», — сказал Сыромолотов.
Он отметил, что тема регулирования интернета обсуждается в рамках специализированного учреждения ООН — Международного союза электросвязи.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/12/2021/61cbce719a7947d5678d6dc2
Ранее суд в Москве взыскал с компании Google 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенной информации.
В ноябре 2019 года в России был принят так называемый закон о суверенном рунете: вступили в силу поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Власти РФ утверждают, что закон направлен на защиту рунета от внешних угроз.