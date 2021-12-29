Россия выступает за суверенное право государств регулировать национальный сегмент интернета и предлагает заключить международное соглашение в этой сфере, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов 28 декабря

«Россия выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе, сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета и заключение соглашения о межгосударственном регулировании управления сетью интернет», — сказал Сыромолотов.

Штрафы на миллиарды. За что Google и Facebook будут платить в России © CC0, Pixabay

тема обсуждается в рамках Международного союза электросвязи (МСЭ, специализированное учреждение ООН).



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https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/12/2021/61cbce719a7947d5678d6dc2

Ранее суд в Москве взыскал с компании Google 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенной информации.

В ноябре 2019 года в России был принят так называемый закон о суверенном рунете: вступили в силу поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Власти РФ утверждают, что закон направлен на защиту рунета от внешних угроз.