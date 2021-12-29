«По поводу цифровизации рано или поздно это произошло. Может быть, минус президента Зеленского состоит в том, что он слишком быстро начал внедрять этот процесс. Украинское общество из-за определенного своего консервативного отношения к нововведениям, оно не всегда готово. То, что мы предлагаем — экономический паспорт, е-поддержка, цифровизация — это действительно для среднего класса», — заявил эксперт.
Кроме того Постернак подчеркнул, что самым большим провалом власти за 2021 год стало невнимание к социальной политике и непонимании сущности этого вопроса. В пример эксперт привел положение украинских пенсионеров, которые получают слишком маленькую пенсию, чтобы оценить строительство дорог, вопросы внешней политики и цифровизации.
Ранее Постернак заявил, что Украина не смогла повысить свой международный имидж в 2021 году и закрепиться на достойном уровне. По мнению экспрта Украина сталкивается с колоссальными вызовами и входит в 2022 год «с легким ощущением страха».