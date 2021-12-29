Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда решил в условиях экономического кризиса в стране перейти к быстрому процессу цифровизации. Об этом 28 декабря рассказал политтехнолог Олег Постернак в эфире телеканал UkrLive

Невидимая рука цифрового тоталитаризма на Украине проявится позже - Ермолаев © Открытые источники

Кроме того Постернак подчеркнул, что самым большим провалом власти за 2021 год стало невнимание к социальной политике и непонимании сущности этого вопроса. В пример эксперт привел положение украинских пенсионеров, которые получают слишком маленькую пенсию, чтобы оценить строительство дорог, вопросы внешней политики и цифровизации.

Ранее Постернак заявил, что Украина не смогла повысить свой международный имидж в 2021 году и закрепиться на достойном уровне. По мнению экспрта Украина сталкивается с колоссальными вызовами и входит в 2022 год «с легким ощущением страха».