Харрис пояснила, что ВОЗ обычно запрашивает информацию об эффективности и безопасности препарата, а также документацию по технологии производства для того, чтобы вакцина была добавлена в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.
Зачастую проверка технологических процессов требует много времени, чтобы «выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет», указала представитель ВОЗ.
«Этой же процедуре следуют другие регуляторы. Так что это может стать причиной задержек», — полагает она.
Россия подала заявку об ускоренной регистрации «Спутника V» в ВОЗ в конце октября прошлого года. В начале осени процесс одобрения был приостановлен из-за найденных во время инспекции нарушений на производстве. В октябре его возобновили, а позже представитель ВОЗ сообщил, что инспекция состоится не раньше января 2022 года.
По мнению руководителя Европейского регионального бюро организации Ханса Клюге, ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале следующего года.