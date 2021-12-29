Задержка с признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть связана с проверкой технологических процессов. Об этом 28 декабря заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, передает RT

В Венгрии начали строить завод по производству вакцины «Спутник V» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Зачастую проверка технологических процессов требует много времени, чтобы «выяснить все подробности, провести инспекцию и так далее, чтобы вакцине дали зеленый свет», указала представитель ВОЗ.

«Этой же процедуре следуют другие регуляторы. Так что это может стать причиной задержек», — полагает она.

Россия подала заявку об ускоренной регистрации «Спутника V» в ВОЗ в конце октября прошлого года. В начале осени процесс одобрения был приостановлен из-за найденных во время инспекции нарушений на производстве. В октябре его возобновили, а позже представитель ВОЗ сообщил, что инспекция состоится не раньше января 2022 года.

По мнению руководителя Европейского регионального бюро организации Ханса Клюге, ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале следующего года.