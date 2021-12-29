Политический кризис времен президентов Украины Виктора Ющенко и Петра Порошенко пока еще остаются самыми страшными для истории страны. Об этом 28 декабря заявил политтехнолог Олег Постернак в эфире телеканала UkrLive

«Картина будет смазанная. Не было ни серьезных прорывов, ни страшных провалов, которые жутко бы разбалансировали. Вспоминая тот же страшный 2014 год или периоды политических кризисов времен Виктора Ющенко, когда Рада была заблокирована и постоянно досрочные выборы… Этого нет», — сказал эксперт.

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Ранее украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что президенты Украины традиционно вступают в информационную борьбу с помощью новых СМИ спустя два года своего правления, думая, что теряют рейтинг из-за проигрыша в медиаборьбе.