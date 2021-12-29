«Картина будет смазанная. Не было ни серьезных прорывов, ни страшных провалов, которые жутко бы разбалансировали. Вспоминая тот же страшный 2014 год или периоды политических кризисов времен Виктора Ющенко, когда Рада была заблокирована и постоянно досрочные выборы… Этого нет», — сказал эксперт.
По его словам, среди достижений можно с осторожностью назвать судебную реформу, поскольку результаты принятых законов пока еще себя не проявили в полной мере, и закон о локализации для украинского машиностроения. А вот вопрос ускоренной цифровизации в стране Постернак назвал ошибочной на фоне экономического падения.
Ранее украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что президенты Украины традиционно вступают в информационную борьбу с помощью новых СМИ спустя два года своего правления, думая, что теряют рейтинг из-за проигрыша в медиаборьбе.