В стиле ню: Вирастюк оскандалился за сексистский комментарий

Снимок с голыми женскими ногами парламентарий прокомментировал как «вареник с брынзой». В дискуссии поучаствовал также президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок, написавший, что при желании «напихать» в вареник можно что угодно.
Очень скоро скандальный пост был удален его автором, но это не помешало Вирастюку продолжить комментировать контент Стригуна. Как оказалось, депутат дает свою оценку почти всем снимкам тренера, чаще всего это восторженные комментарии типа O.M.G («О, мой бог»), но под последней публикацией Вирастюк написал: «Лучше не писать. Здесь некоторых поставили подслушивать, а они подсматривают».