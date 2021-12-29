В стиле ню: Вирастюк оскандалился за сексистский комментарий

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Василий Вирастюк попал в сексистский скандал после того как на днях оставил комментарий в Facebook под фото местного тренера и фотографа Андрея Стригуна, специализирующегося на стиле ню

«Потекут огненные слезы»: озвучено предсказание Ванги на 2022 год © estpovod.info Сергей Конюшок, написавший, что при желании «напихать» в вареник можно что угодно.

Очень скоро скандальный пост был удален его автором, но это не помешало Вирастюку продолжить комментировать контент Стригуна. Как оказалось, депутат дает свою оценку почти всем снимкам тренера, чаще всего это восторженные комментарии типа O.M.G («О, мой бог»), но под последней публикацией Вирастюк написал: «Лучше не писать. Здесь некоторых поставили подслушивать, а они подсматривают».