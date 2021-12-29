Переговоры США и РФ по стратегической безопасности состоятся 10 января, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге 28 декабря

«Мы с нетерпением ожидаем взаимодействия с Россией на диалоге по стратегической стабильности 10 января», — сказал Прайс.

Кулеба засомневался, что США согласятся с требованием РФ по НАТО © Facebook Dmytro Kuleba

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в повестке переговоров — нерасширение НАТО на восток и неразмещение вооружений у российских границ.

В середине декабря Россия передала США и НАТО проекты договоренностей о гарантиях безопасности. В них содержатся пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины.

Кроме того, Москва предложила Вашингтону вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории и исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории.