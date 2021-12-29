Известный в Латинской Америке журналист-международник, военный корреспондент

Родился в 1941 в г. Монтевидео (Уругвай). Обучался в военно-воздушной академии Уругвая. С 1969 года проживает в Венесуэле. В 1972 г. получил Национальную премию журналистики за программу международных новостей «Прямо со спутника».

В качестве военного корреспондента освещал ирано-иракскую войну и конфликты в Западной Сахаре, Ливане, Сальвадоре, Никарагуа. Вёл репортажи с манёвров НАТО в Германии и американских атомных авианосцев «Эйзенхауэр» и «Констеллейшн», а также во время военных переворотов в Боливии и Венесуэле. По многочисленным свидетельствам современников, был единственным журналистом-международником, широко известным и популярным среди венесуэльских народных масс.

В общей сложности Мартинесу были присуждены 9 венесуэльских премий в области журналистики.

В течение десятилетий вёл программу «Досье», вечерний часовой обзор событий в мире, на разных каналах венесуэльского телевидения. Неизменно начинал её фразой:

«Здравствуйте, друзья, члены экипажа нашего любимого, загрязнённого и единственного космического корабля, который, совершив ещё один оборот вокруг своей воображаемой оси, продолжает генерировать стремительно развивающиеся события».

После прихода к власти в 1999 году президента Уго Чавеса поддержал его. В 2005 году, выступая в своей программе, произнёс фразу «Я сыт по горло теми, кто надевает красный берет, чтобы воровать», после чего был отстранён от эфира.

Вернулся на венесуэльский государственный канал VTV в 2008 году. Впоследствии, благодаря международному латиноамериканскому каналу «Телесур» стал известен в других странах Латинской Америки.

Последний раз программа «Досье» вышла 27 мая 2020 года.