Президенты Украины традиционно вступают в информационную борьбу с помощью новых СМИ спустя два года своего правления, думая, что теряют рейтинг из-за проигрыша в медиаборьбе. Такое мнение 28 декабря выразил украинский политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Украина 24»

«Это симптом. Это случалось уже много раз. На втором году президентства наши президенты пытаются сколотить медиаимперию… Где-то на втором году традиционно так сложилось, что президенты начинают терять рейтинг и накапливать антирейтинг. Им кажется, что главная причина — это проигрыш в медиаборьбе… Чтобы это все как-то исправить, они пытаются обзавестись своими медиа или усилить свое влияние на медиа», — сказал эксперт.

Бортник дал совет Порошенко, как остаться в политике © eurosolidarity.org Петр Порошенко в свое время купил телеканал «Тонис», который стал позднее телеканалом «Прямой». При этом у него был «Пятый канал», а у партнеров телеканал «Эспрессо». Виктор Янукович пытался купить телеканал «Интер».

Крупнейший бизнесмен Виктор Пинчук «создал свою медиаимперию под Леонида Кучму».

По мнению Бортника, то же самое сегодня делает президент Украины Владимир Зеленский, который взял под свое влияние телеканалы «Рада» и «Дом».

Кроме того, во вторник стало известно, что депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев купил «4 канал».