Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря ввел санкции против компаний, в которые входят украинские оппозиционные СМИ, соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства

Удушение свободы слова: Кремль отреагировал на санкции Украины против российских СМИ © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

Меры вступают в силу со дня опубликования указа и действуют пять лет.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание.

В августе совет без решения суда ввел санкции против издания «Страна.ua» и его главного редактора Игоря Гужвы. По мнению журналиста, портал был заблокирован из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни Зеленского.