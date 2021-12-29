Украинский политолог Александр Кочетков предложил отправить подростков на фронт в случае «агрессии» со стороны России. Об этом он написал 28 декабря в статье для «Главреда»

Политолог заявил о провале украинской власти во внешней политике © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — уверен эксперт.

Он добавил, что для подобной обороны подойдут как мужчины, так и женщины и подростки. Серьезный же уровень военного мастерства необходим лишь для выполнения неких спецопераций, резюмировал он.

На днях стало известно, что всех украинок в возрасте от 18 до 60 лет обяжут явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет, в зависимости от своего образования и профессии. За отказ от процедуры предусмотрен денежный штраф.