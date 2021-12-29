Политолог заявил о провале украинской власти во внешней политике
Политолог заявил о провале украинской власти во внешней политике
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
Он высказал мнение, что в войне средний уровень подготовки бойцов не так важен. Важно лишь количество обороняющихся, которые способны стрелять в сторону врага.

«При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут», — уверен эксперт.

Он добавил, что для подобной обороны подойдут как мужчины, так и женщины и подростки. Серьезный же уровень военного мастерства необходим лишь для выполнения неких спецопераций, резюмировал он.

На днях стало известно, что всех украинок в возрасте от 18 до 60 лет обяжут явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет, в зависимости от своего образования и профессии. За отказ от процедуры предусмотрен денежный штраф.

 